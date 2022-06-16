САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Венесуэла надеется, что система "Мир" заработает в стране уже в этом году, техническая встреча по данному вопросу между руководством ЦБ Венесуэлы и НСПК состоится в пятницу, сообщил РИА Новости глава венесуэльского регулятора Калисто Ортега Санчес. У России нет планов продавать нефть за рубли, заявил Новак

"Завтра у нас будет техническая встреча с Владимиром (Комлевым, гендиректором НСПК – ред.) и его командой, хотим, чтобы эта система ("Мир") заработала в этом году, если это будет возможным", — сказал он.

"Думаю, что самое важное — это иметь волю, и это то, что сейчас превалирует, учитывая скорость, с которой рассматривается этот проект", — добавил глава ЦБ Венесуэлы.

В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.

Также Скоробогатова отмечала, что Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир". Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ

Венесуэла заинтересована в полноценном переходе на расчеты в нацвалютах с Россией, в настоящее время уже проводятся отдельные операции, сообщил РИА Новости глава венесуэльского регулятора Калисто Ортега Санчес.

"Да, конечно", — сказал он, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ реальным переход на расчеты в нацвалютах.

"В Венесуэле уже есть российские инвестиции (в рублях). Задача в том, чтобы эта система стала автоматической. В настоящий момент есть россияне, продающие рубли ЦБ или на валютном рынке, и есть люди, которым нужны рубли и которые дают российским инвесторам боливары в обмен на рубли. Цель в том, чтобы это стало чем-то автоматическим. Мы находимся в процессе обсуждения", — добавил глава ЦБ.

Он подчеркнул, что на этой неделе в Санкт-Петербурге у него состоялись встречи по данному вопросу.