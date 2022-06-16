ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. США и Евросоюз в мае помогли Украине экспортировать 1,7 миллиона тонн зерна – больше, чем в апреле, но существенно меньше потенциала, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В Польше построят хранилища для украинского зерна

По оценкам американских властей, при оптимальном раскладе Украина в состоянии поставлять три миллиона тонн зерновых в месяц – половину от объемов мирного времени.

"В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнеров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 миллиона метрических тонн зерна. Это больше, чем было экспортировано месяцем ранее, но и близко не соответствует тому, что нужно с точки зрения экспортных возможностей Украины", — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Он вновь призвал Россию разблокировать черноморские порты Украины, дав ей возможность возобновить поставки морским путем.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море. На следующей неделе делегация депутатов Европарламента намерена посетить границу Польши с Украиной и проинспектировать процесс экспорта украинского зерна.