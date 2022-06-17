МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с речью об экономическом развитии России и ситуации в мировой экономике. Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема – "Новый мир – новые возможности". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В прошлом году доклад президента РФ в основном был посвящен внутренней повестке, глава государства изложил целую программу мер постковидной жизни, поддержки экономики, инвестиционного климата и социального развития. Он также говорил о развитии отечественного бизнеса, климатических проблемах и санкциях как способе недобросовестной конкуренции.

Нынешний форум проходит на фоне нового мощного витка санкций западных стран против России из-за ситуации на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

В приветственном слове участникам и гостям нынешнего форума Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Он также выразил уверенность, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Это, по словам российского лидера, предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. Он указал и на то, что при этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу.

Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в этом году в своей речи на пленарном заседании президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.

В частности, глава российского государства затронет проблемы, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство, выскажется о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах и санкциях.

Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка.

Большую часть своего выступления на ПМЭФ, как рассказали в Кремле, президент посвятит задачам дальнейшего экономического развития России, стимулирования внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей страны.