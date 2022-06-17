МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия заинтересованы в продвижении своих удобрений на международные рынки, но США, ЕС, Канада и ряд других стран наложили рестрикции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции", — сказал Песков.

В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021 года в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.