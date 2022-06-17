МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на форуме врио губернатора региона Владимир Мазур. ПМЭФ: в Приамурье будут готовить технологических предпринимателей

Ранее сообщалось, что в четверг было заключено стратегическое соглашение региона с банком "Открытие", с холдингом "Сибур", "Росгеологией", Россотрудничеством. Также планируется подписание соглашений с "Газпром нефтью", компанией "Монолит-Строй" и другими.

"Ряд соглашений дает сегодня качественно новый импульс для развития Томской области… Эти соглашения, если суммарно, почти на 7 миллиардов рублей", — сказал глава Томской области.

Мазур отметил как очень важное соглашение с холдингом "Сибур", которое позволит использовать технологии этой мощной нефтехимической компании в области очистных сооружений.

"Второе соглашение – с Россотрудничеством. Это очень серьезное соглашение, которое позволяет нам в рамках открытия межвузовского кампуса привлекать студентов и обмениваться опытом с дружественными нам странами. Это будет кампус мирового уровня на 10 тысяч студентов с лабораториями и представительствами ведущих корпораций. Помимо этого, здесь будут спортивные и культурные объекты", — пояснил он.

Мазур также рассказал о планируемом соглашении с компанией "Газпром нефть", которое будет касаться развития геотермальной энергетики. Такая энергетика, по его словам, очень востребована в труднодоступных районах и населенных пунктах Томской области, где у людей появится возможность качественно улучшить свою жизнь.

"Форум носит практический характер и настрой. Я со многими коллегами встречался. Настрой не просто на встречи, а на решение реальных жизненных вопросов. Для Томской области соглашения подписанные сегодня очень важны", — добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.