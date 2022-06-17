МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 1 июля заседание по иску Росрыболовства к дочке "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, сообщили журналистам в суде. Красноярский суд арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

На заседании 15 апреля суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 миллионов рублей. После этого общая сумма иска составила свыше 58,96 миллиарда рублей.

"Судебное заседание отложено на 1 июля в связи с удовлетворением ходатайства прокуратуры", — сказала представитель суда.

Ранее в суде сообщали, что условия мирового соглашения предусматривают выпуск в водные объекты молоди рыб сибирского осетра, нельмы, муксуна, чира и сига с 2023 по 2050 годы. Соглашение предусматривает полное возмещение ущерба. За это время планируется выпустить более 155 миллионов молоди сибирского осетра, семи миллионов – нельмы, по 126 миллионов чира и муксуна. Также соглашение предполагает строительство заводов по разведению рыбы.

В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем по ходатайству сторон — до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения — до 18 февраля, а затем до 15 апреля, когда был объявлен перерыв до 27 мая, затем до 3 июня. Последний раз перерыв был объявлен до 17 июня.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.