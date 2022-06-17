С. ПЕТЕРБУРГ — ПРАЙМ. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ. Мантуров оценил необходимость стимулирования спроса на автомобили

"Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", — сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.

В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению — если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.