С. ПЕТЕРБУРГ — ПРАЙМ. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на IV Всероссийском форуме легкой промышленности. 29 ноября 2017

Мантуров оценил необходимость стимулирования спроса на автомобили

"Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", — сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.

В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению — если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.