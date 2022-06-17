МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась в мае до рекордных 8,1% с 7,4% месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFx. Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в России в 2022 году

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 17 июня, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой, опубликованной в конце мая.

В 16.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные по промпроизводству в стране в мае. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,4% после роста на 1,1% месяцем ранее.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.