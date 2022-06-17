С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр страны Феликс Молуа заявил в интервью РИА, что Международный валютный фонд отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой. МВФ допустил снижение прогноза роста мировой экономики в 2022 году

По его словам, геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные.

"Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ — фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили", — пояснил Молуа.

Премьер-министр также сообщил, что ЦАР обсуждает с властями РФ сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта. Он добавил, что страна хочет развивать инфраструктуру, потому что народ республики ожидает улучшения условий жизни.

Молуа добавил, что сегодня на повестке дня энергетический кризис, поэтому нужно решать проблемы, связанные с энергетикой и идти по пути индустриализации, модернизации животноводства и сельского хозяйства, создавать новые рабочие места в этих отраслях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.