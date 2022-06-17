2022-06-17T09:05:00+03:00
2022-06-17T09:43:08+03:00
2022-06-17T09:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837203646.html
Силуанов оценил рост общего объема расходов бюджета России в 2022 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Общий объем расходов бюджета России в 2022 году вырастет на три триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Минфина страны Антон... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, россия, бюджет, пмэф-2022
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214019.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214019.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214018.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214018.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214006.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/40/833214006.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837204290.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru /
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Общий объем расходов бюджета России в 2022 году вырастет на три триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка.
По словам министра финансов, общий объем расходов планировался около 23 триллионов рублей, сейчас будет 26 триллионов из-за дополнительных средств на решения вроде субсидирования импорта.