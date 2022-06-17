МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Общий объем расходов бюджета России в 2022 году вырастет на три триллиона рублей по сравнению с планом, до 26 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка. Экономика России еще не избавилась от голландской болезни, заявил Силуанов

По словам министра финансов, общий объем расходов планировался около 23 триллионов рублей, сейчас будет 26 триллионов из-за дополнительных средств на решения вроде субсидирования импорта.