МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия сползает в дефляционную спираль, нужно надеяться на продолжение тренда на снижение ключевой ставки Банка России. Об этом заявил министр экономики и развития страны Максим Решетников на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Решетников допустил возможность дефляции в июне

Глава Минэкономразвития отметил, что в России пятую неделю подряд наблюдается дефляция, если смотреть по месячным данным.

"Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться", подчеркнув Решетников, сообщив о необходимости анализировать состояние экономики совместно с Банком России и обеспечивать дешевый кредит, чтобы "вытащить ситуацию".