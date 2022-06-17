МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Тема роста цен на продовольствие в мире из-за инфляции и ошибок Запада за последние годы будет много и долго обсуждаться на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ

"Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго", — сказал Песков.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00.