МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ, что нельзя забывать о том, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни.
"Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про голландскую болезнь. Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся — и мы опять "заболеем", — предупредил он.
По его словам, "только недавно, кстати, "болели" этой болезнью, и все говорили о том, что нужно ее лечить".
"Для чего нужны бюджетные правила — чтобы мы были здоровы", — добавил он.
Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов.