МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ, что нельзя забывать о том, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни. Греф рассказал о новом сценарии российской экономики

"Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про голландскую болезнь. Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся — и мы опять "заболеем", — предупредил он.

По его словам, "только недавно, кстати, "болели" этой болезнью, и все говорили о том, что нужно ее лечить".

"Для чего нужны бюджетные правила — чтобы мы были здоровы", — добавил он.

Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов.