С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк ждет существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году — выхода на рост, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал о новом сценарии российской экономики

"Наш прогноз, что в этом году будет существенный спад, в следующем году тоже будет спад, но будет меньше, чем в этом. Это цена той экономики, которую мы строим. С 2024 года, скорее всего, начнется экономический рост", — заявил банкир в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что качество и скорость роста будут зависеть от того, насколько эффективна будет государственная политика и насколько удастся построить мосты между бизнесом и государством

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максима Орешкина: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.