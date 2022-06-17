МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2022 году будет ощутимо ниже предыдущей оценки Минэкономразвития в 17,5%, но все равно по итогам года останется двузначной, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Минпромторг: программы поддержки спроса автомобилей могут заработать скоро

"Нас сейчас волнуют две цифры. Первая – это инфляция, и очевидно, что оценка инфляции будет ниже тех значений, которые у нас были. У нас было 17,5% на конец года. Мы понимаем, что мы ощутимо ее понизим с учетом того, что у нас четвертую неделю подряд цены не растут", — заявил он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

"Если мы смотрим год к году, конечно, она будет двузначной. На пике у нас было почти 18%, сейчас эта цифра снизилась до 16,6% – последняя неделя этого года к соответствующей неделе прошлого года. Мы не отыграем тот пик, который пришелся на начало года, но мы с него сойдем вниз", — уточнил министр.

Вторая цифра, которая заботит Минэкономразвития, по его словам – это оценка спада ВВП России в текущем году. Говоря о ней, Решетников отметил, что может высказать осторожный оптимизм.

В последнем варианте прогноза Минэкономразвития ожидало спада российской экономики по итогам 2022 года на 7,8%. "В принципе итоги первого квартала, предварительные оценки апреля, и сейчас майские будут оценки – конечно, говорят о том, что будет лучше", — сказал он.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития планирует уточнить свой прогноз по текущему году в конце июня. "Те цифры, которые вы назвали – вполне достижимы", – сказал он, отвечая на вопрос о том, вероятен ли спад ВВП в районе 5-6% в текущем году.

"Но нас волнует сейчас, что мы начинаем попадать в дефляционную спирать", — добавил глава Минэкономразвития. В таких условиях, по его словам, гражданам и банкам выгоднее сберегать деньги, а не инвестировать, что в конечном итоге влияет на рост экономики.