С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин не считает текущее снижение потребительских цен классической дефляцией: слишком велико тут влияние волатильных компонентов, например, удешевление плодоовощной продукции после сильного скачка в марте. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ. Решетников спрогнозировал двузначную инфляцию в России в 2022 году

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль и выразил надежду на продолжение тренда по снижению ключевой ставки ЦБ.

"Текущая динамика, безусловно, по-прежнему сильно подвержена влиянию волатильных компонентов, в частности по плодоовощам, которые очень сильно выросли в марте. И сейчас в последние недели то, что выглядит как отрицательные недельные приросты цен, не является дефляцией, они во многом связаны с этой компонентой", — сказал Заботкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

При этом, по его словам, последние недельные данные показывают, что замедление темпов роста цен затрагивает более широкую группу товаров. "Если эта динамика продолжится в предстоящие недели и если мы увидим в июльских данных по инфляционным ожиданиям то, что инфляционные ожидания тоже снижаются, то наверное это будет сильно указывать в пользу того, что инфляция идет ближе к нижней границе нашего прогноза", — добавил он.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что текущую дефляцию в России нельзя назвать устойчивой, при этом инфляция в стране по итогам года при продолжении снижения инфляционных ожиданий и устойчивом замедлении темпов роста цен будет на нижней границе прогноза ЦБ в 14-17%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году — 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.