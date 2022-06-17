МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата. Промпроизводство в еврозоне снизилось в апреле

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.

Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.