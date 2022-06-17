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https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837206747.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений
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. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, инфляция, еврозона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.
Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.