МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД, составил 6 триллионов рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Банк России обсуждает возможность судебного оспаривания санкций против НРД

По словам заместителя главы ЦБ, сегодня заблокированы в НРД иностранные ценные бумаги, принадлежащие резидентам, на 6 триллионов рублей.