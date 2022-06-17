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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837206817.html
Чистюхин рассказал о заблокированных в НРД иностранных ценных бумагах
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Объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД, составил 6 триллионов рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. По... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, россия, нрд, ценные бумаги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД, составил 6 триллионов рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
По словам заместителя главы ЦБ, сегодня заблокированы в НРД иностранные ценные бумаги, принадлежащие резидентам, на 6 триллионов рублей.