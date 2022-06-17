МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Главные направления для инвестиций в Мурманский регион — комплексное развитие морского порта, строительство крупнотоннажных морских сооружений, развитие энергетических центров и объектов по переработке сырьевых товаров, рыбное хозяйство, туризм и модернизация аэропортов, рассказал губернатор области Андрей Чибис в рамках деловой программы ПМЭФ-2022. Губернатор Мурманской области рассказал на ПМЭФ о будущем порта

"Мурманская область полностью находится на территории Арктической зоны, и является, по сути, северными морскими воротами России с прямым доступом в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов", — напомнил он в рамках работы стенда "Арктика — территория диалога".

Расположение Кольского Заполярья в непосредственной близости от границ Норвегии и Финляндии и полутора-двух часах полета от Москвы и Санкт-Петербурга делает его флагманом развития Арктики с точки зрения реализации национальных интересов России, подчеркнул Чибис. В недрах региона сосредоточена половина всех запасов лития в стране, идет освоение месторождения платиноидов, возможна добыча других ценных металлов. Мурманская область имеет серьезные возможности по развитию рыболовства и разведению пресноводных и морских видов рыб и моллюсков.

Развитию инвестпотенциала способствует транспортная инфраструктура — три порта, два аэропорта, железнодорожные и автомобильные пути в центральную часть страны, а также один из самых низких в РФ тарифов на электроэнергию. Область обладает мощным научно-техническим потенциалом — местные ученые активно занимаются изучением Арктики. По темпам прироста турпотока регион входит в тройку лидеров по России.

Чибис напомнил, что инвестиции продолжали течь в область даже в пандемию. Так, в 2020 году она стал лидером в этом направлении, а за три года приток инвестиций составил 16%, что в четыре раза больше, чем в среднем по России.

На сегодняшний день Мурманская область является абсолютным лидером по количеству резидентов Арктической зоны. Этому способствует льготный налоговый режим для бизнеса. В перспективе Мурманск станет важным пунктом в Евразийском контейнерном транзите, заключил губернатор.