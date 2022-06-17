МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что антироссийские санкции глобально будут существовать долго, их никто не отменит.

Флаг Норвегии

Норвегия вводит новый пакет антироссийских санкций

По словам Абрамченко, санкции против России связаны с политическими и экономическими целями западных стран, а не с действиями Москвы. Глобально они будут существовать долгое время.

По словам Абрамченко, даже если санкционная политика смягчится, мир изменится. Санкционное давление Запада в основном направлено на трансформацию сцществующего миропорядка, в частности в сфере международной торговли.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14:00.