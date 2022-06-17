МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что антироссийские санкции глобально будут существовать долго, их никто не отменит. Норвегия вводит новый пакет антироссийских санкций

По словам Абрамченко, санкции против России связаны с политическими и экономическими целями западных стран, а не с действиями Москвы. Глобально они будут существовать долгое время.

По словам Абрамченко, даже если санкционная политика смягчится, мир изменится. Санкционное давление Запада в основном направлено на трансформацию сцществующего миропорядка, в частности в сфере международной торговли.

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