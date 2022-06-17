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2022
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Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись, заявил Путин
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ПУТИН: МРАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЗВУЧАВШИЕ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, НЕ СБЫЛИСЬ ПУТИН: РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС И ВЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ РАБОТАЛИ... ПРАЙМ, 17.06.2022
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: МРАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЗВУЧАВШИЕ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, НЕ СБЫЛИСЬ
ПУТИН: РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС И ВЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ РАБОТАЛИ СОБРАННО И СПЛОЧЕННО
Новость дополняется