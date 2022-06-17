Путин призвал еще снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
ПУТИН: СЧИТАЮ ВОЗМОЖНЫМ ЕЩЕ РАЗ СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ, ТЕПЕРЬ ДО 7%
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211404.html
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ПУТИН: СЧИТАЮ ВОЗМОЖНЫМ ЕЩЕ РАЗ СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ, ТЕПЕРЬ ДО 7%
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211404.html
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