Путин: экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех
ПУТИН: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦКРИГ ПРОТИВ РОССИИ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ИМЕЛ ШАНСОВ НА УСПЕХ
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211482.html
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ПУТИН: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦКРИГ ПРОТИВ РОССИИ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ИМЕЛ ШАНСОВ НА УСПЕХ
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211482.html
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