Путин заявил, что конструкция западных санкций построена на ложном тезисе
Путин: санкции построены на ложном тезисе, что экономика России не суверенна
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что сама конструкция западных санкций построена на ложном тезисе, что российская экономика не суверенна.
По словам главы государства, Запад поверил в миф о том, что позиции России в мировом хозяйстве и торговле слабы.
Путин отметил, что суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет.
"Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость", — сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.