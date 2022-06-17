С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что сама конструкция западных санкций построена на ложном тезисе, что российская экономика не суверенна. Путин рассказал о создании гиперзвукового оружия в России

По словам главы государства, Запад поверил в миф о том, что позиции России в мировом хозяйстве и торговле слабы.

Путин отметил, что суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет.

"Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.