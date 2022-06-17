С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется. Путин оценил слова западных лидеров про "путинскую инфляцию"

"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперёд, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остаётся", — сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.