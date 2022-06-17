МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, а экономический рост должен вести к сокращению неравенства. Путин: карта "Мир" шаг за шагом получает признание за границей

Глава государства указал, что рост экономики и деловой инициативы должен иметь мощное социальное воплощение, которое приведет к понижению неравенства. Снижение бедности и неравенства — это спрос на отечественную продукцию по всей территории страны, отметил он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что понижение данных показателей демонстрирует эффективности работы органов власти и государства в целом.