МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, выступая на ПМЭФ, что благодаря отечественным конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому нет в мире, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что конструкция западных санкций построена на ложном тезисе

По его словам, Сергей Павлович Королев "не пошел по пути копирования и частичного улучшения трофейно-ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты RC, открыл человеческую дорогу в космос, по факту, задал стандарт для всего мира, причем, на десятилетия вперед".

"Именно так — на опережение работали в свое время основатели многих советских научных программ. И сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.