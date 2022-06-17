МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил в ходе выступления на ПМЭФ, что новый режим промышленных кластеров в России должен заработать с 1 января 2023 года. Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5%

Он отметил, что в кластерах нужно обеспечить низкий уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов. Важна поддержка производства на стартовой стадии, формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции таких предприятий, уточнил президент.

Кроме того, производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что необходимо создать также механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок. Необходимо и упрощенное администрирование, включая минимум либо полное отсутствие проверок, а также работа предприятий в режиме комфортного и необременительного налогового и таможенного монитонинга, добавил Путин.

По словам Путина, производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

"Проговорили все эти вопросы в том числе и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать", — добавил глава государства.

Путин также попросил кабмин к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.