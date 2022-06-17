Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5%
Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых для новых производств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.
"Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства", — уточнил президент.
Глава государства поручил правительству РФ "не затягивать" и отработать все детали программы с банковским сектором, чтобы промышленная ипотека заработала в полном объеме уже в ближайшее время.
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