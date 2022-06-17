С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства. Путин призвал еще снизить ставку по льготной ипотеке

"Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

"Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства", — уточнил президент.

Глава государства поручил правительству РФ "не затягивать" и отработать все детали программы с банковским сектором, чтобы промышленная ипотека заработала в полном объеме уже в ближайшее время.

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