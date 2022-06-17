МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 призвал меняться, чувствовать дыхание времени и заявил, что страна вступает в новую эпоху мощным, суверенным государством.

Он отметил, что правила нового миропорядка будут задавать сильные и суверенные страны. Это будут государства, не идущие по намеченной кем-то траектории.

"Очевидно, что правила, содержание нового миропорядка будут задавать именно сильные суверенные государства, кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные и суверенные государства могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией", — считает президент.

Он отметил необходимость стремления идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени. Для этого необходимо проявлять национальную волю и решимость. "Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее", — добавил президент.