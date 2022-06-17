МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что Босния и Герцеговина не вводила и не введет санкции против России, поскольку для этого необходим консенсус в руководстве страны, а Республика Сербская выступает против санкций. Путин заявил, что конструкция западных санкций построена на ложном тезисе

По его словам, данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ и для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет.

"Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены", — сказал Додик.

Он отметил, что "на формально-правовом уровне санкции против России не приняты, а то, что отдельные люди говорят об этом, это не значит, что это на самом деле так".

По словам Додика, введение санкций была бы "настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире", поскольку Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.