МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Нужно обеспечивать рост не только рост ВВП России, но и благосостояния россиян. Об этом заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов. Путин: снижение уровня бедности — главный показатель эффективности власти

"Не нужно во главу угла ставить только рост ВВП. Нужно смотреть, как на этом фоне развития экономики меняется благосостояние семьи. Рост без благосостояния никому не нужен", — отметил Шувалов в ходе выступления на сессии "Новый рост" в рамках ПМЭФ.