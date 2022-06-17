Шувалов подчеркнул важность обеспечения благосостояния россиян
Шувалов: в России нужно обеспечтвать рост не только ВВП, но и благосостояния граждан
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Нужно обеспечивать рост не только рост ВВП России, но и благосостояния россиян. Об этом заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.
"Не нужно во главу угла ставить только рост ВВП. Нужно смотреть, как на этом фоне развития экономики меняется благосостояние семьи. Рост без благосостояния никому не нужен", — отметил Шувалов в ходе выступления на сессии "Новый рост" в рамках ПМЭФ.