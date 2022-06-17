МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассчитывает, что результаты ПМЭФ понизят негативное влияние и сократят последствия мирового финансового кризиса. В Австрии заявили, что у властей нет плана решения газового кризиса

Египетский лидер в ходе выступления по видеосвязи отетил, что форум "проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер".

Ас-Сиси выразил надежду, что итоги ПМЭФ посодействуют решению текущих мировых финансовых проблем.