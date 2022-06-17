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В Египте рассчитывают на положительное влияние ПМЭФ на финансовый кризис
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассчитывает, что результаты ПМЭФ понизят негативное влияние и сократят последствия мирового финансового кризиса. Египетский лидер в ходе... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, пмэф-2022, египет, кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассчитывает, что результаты ПМЭФ понизят негативное влияние и сократят последствия мирового финансового кризиса.
Египетский лидер в ходе выступления по видеосвязи отетил, что форум "проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер".
Ас-Сиси выразил надежду, что итоги ПМЭФ посодействуют решению текущих мировых финансовых проблем.