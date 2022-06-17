ВЕНА, 17 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Австрии в апреле ускорилась до 7,7% — максимума с апреля 1976 года, сообщает федеральное статистическое бюро страны Statistik Austria. Путин оценил слова западных лидеров про "путинскую инфляцию"

По сравнению с предыдущим месяцем средний уровень цен вырос на 0,8%.

"Предварительные оценки майского значения заставили нас ожидать роста потребительских цен на 8%, в итоге он оказался ниже из-за снижения налогов на электроэнергию и газ", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

В апреле инфляция в Австрии достигла 7,2% — максимума с октября 1981 года.