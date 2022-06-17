МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк пользуются достаточно высоким доверием общественности, чтобы суметь обеспечить снижение темпов инфляции, при этом не вызвав глубокой рецессии, как это уже было в прошлый раз, когда центральный банк США боролся со стремительным ростом цен. Об этом в пятницу заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

"Дезинфляция (тогдашнего председателя ФРС) Волкера имела высокую цену. Изначально доверие к этому процессу отсутствовало, и Волкеру пришлось его завоевывать", — сказал Буллард.

Пол Волкер занимал пост председателя ФРС 40 лет назад и боролся с инфляцией путем резкого повышения процентных ставок, что вызвало стремительный рост безработицы.

"ФРС и ЕЦБ достаточно высоким доверием, поэтому мягкая посадка для экономик США и еврозоны возможна в случае, если выход из посткоронавирусного периода будет осуществлен правильно".

На этой неделе ФРС повысила ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов, что стало самым масштабным повышением более чем за четверть века, в попытке сдержать ускорение инфляции, превысившей 8,0%.

Буллард является активным сторонником агрессивных действий со стороны ФРС. Прогнозы центрального банка США, опубликованные на этой неделе, показывают, что большинство руководителей ожидают повышения ставок как минимум до 3,4% в этом году.

ФРС и ЕЦБ заслужили доверие общественности, поэтому могут добиться замедления инфляции с минимальными издержками за счет снижения инфляционных ожиданий, отметил президент ФРС-Сент-Луис.

ЕЦБ также сталкивается с проблемой высокой инфляции, хотя для него, возможно, это является более деликатным вопросом, поскольку европейская экономика сильнее ощущает на себе негативные последствий российско-украинского конфликта, который вызвал рост цен на энергоносители по всему миру.