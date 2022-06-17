ВАШИНГТОН, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США, ранее на этой неделе осуществившая самое масштабное повышение процентных ставок за более чем четверть века, в пятницу просигнализировала о том, что не позволит чему-либо помешать борьбе с повышенной инфляцией, от которой страдают американские потребители. В ФРС рассказали, возможна ли для экономики США "мягкая посадка"

"Намерение Комитета (по операциям на открытом рынке) восстановить ценовую стабильность, которая необходима для поддержания сильного рынка труда, является безоговорочным", — заявила ФРС в своем полугодовом докладе по денежно-кредитной политике для конгресса.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на следующей неделе выступит в конгрессе с речью о планах ФРС по борьбе с высокой инфляцией и достижению максимальной занятости.

ФРС в среду повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 1,50%-1,75% и опубликовала прогнозы, согласно которым большинство руководителей центробанка поддерживают дальнейшее повышение ставок в этом году. Предполагается, что ставки достигнут 3,4% в этом году и продолжат повышаться в следующем. Экономисты предупреждают, что такое стремительное повышение ставок может вызвать рецессию в экономике.

Риторика доклада ФРС говорит о готовности центрального банка пойти на этот риск, чтобы избежать куда более худшей ситуации, когда инфляция выходит из-под контроля и наносит намного более серьезный долгосрочный вред.