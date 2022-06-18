МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Босния и Герцеговина пытается избежать внешнего влияния на ее политику в отношении России и не хочет присоединяться к ограничительным мерам против Москвы, заявил член президиума балканской страны Милорад Додик. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

"Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям", — сказал он в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".

Додик поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в сфере энергетики.

"Спасибо, что вы сделали возможным сохранить цену газа по предыдущим условиям", — подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, однако отношения продолжаются и будут развиваться.

"Благодарен за то, что вы приехали на Петербургский форум, надеюсь, это было для вас небесполезно и интересно. К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям", — сказал российский президент.