МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской фракции ЛДПР, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о декриминализации экономических составов преступлений. ЛДПР предлагает установить срок действия ОСАГО от одного месяца до года

Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений.

"Арестовывать нужно при обвинении в убийстве, грабеже, насилии, крупном воровстве или мошенничестве, наркоторговле в крупных масштабах. Арест не должен применяться в случае обвинений из-за спора двух хозяйствующих субъектов. К сожалению, именно последняя из перечисленных ситуаций чаще всего становится причиной заключения бизнесмена под стражу. От этой практики, которая часто рушит нормальный бизнес, а, бывает, и используется в нечистоплотной борьбе предпринимателей, нужно уходить", — считают либерал-демократы.