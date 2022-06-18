МОНТЕВИДЕО, 18 июн — ПРАЙМ. Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто Перейра. Додик заявил Путину, что БиГ не хотела присоединяться к санкциям

"Есть озабоченность: экспорт мяса и соевых бобов из Парагвая в Россию попал под блокаду. Россия — большой рынок, и я уже заявлял, что Парагвай понесет убытки с этими санкциями против России. Сначала это было на уровне торговли, но в результате ограничений в отношении России начали стремительно расти и цены на топливо", — сказал он.

По словам политика, Соединенные Штаты оказывают давление на Парагвай и другие страны континента с целью заморозки отношений с Россией, вмешиваясь в их внутренние дела.

"В дипломатических, политических и экономических отношениях нет динамизма, с Россией все заморожено. Парагвай уступил давлению США в отношениях с Россией", — сказал Перейра.

Неделю назад посол России в Парагвае Александр Писарев, выступая в местном сенате, также отметил, что отношения стран "поставлены на паузу" из-за конфликта на Украине.

"Чего боятся США? Было продвижение России и Китая в торговле. Таким образом, США всем своим странам-сателлитам ставят условие предлагать меры политической блокады. Это относится к несколькими латиноамериканским странам, таким как Парагвай или Колумбия… Среди сосуществующих в атмосфере терпимости стран североамериканцы — те, кто подавляет и готов растоптать других, они не уважают политические и идеологические позиции, вмешиваются во внутренние дела каждой страны и всегда усложняют ситуацию", — добавил собеседник агентства.

Двадцать восьмого февраля, с введением санкций западных стран в отношении России из-за спецоперации на Украине, Парагвай решил приостановить экспорт мяса в Россию.

По мнению экономиста Виктора Рауля Бенитеса Гонсалеса, высказанному в беседе с РИА Новости, Парагвай таким образом из-за действий США и Евросоюза лишился рынка сбыта мяса объемом 350 миллионов долларов. Доля России в экспорте парагвайской говядины составляла около 20%, общий товарооборот между странами — 900 миллионов долларов.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.