МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Уход из России крупных иностранных компаний планировался заранее при участии правительств западных стран, заявил в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Россиянам раскрыли, почему “Газпром” не бьется за “Северный поток”

"По России планировался удар, который был нанесен с самых разных сторон: блокирование российских резервов в евро и долларах, отказ от поставок запчастей для западных самолетов, находящихся в России, прекращение поставок микроэлектроники и так далее. С другой стороны, психологическое давление, связанное с уходом многих компаний с российского рынка", — отметил эксперт.

"Понятно, что этот блицкриг был организован давно и с применением властного ресурса. Потому что крупные западные компании, которые вложили сюда миллиарды долларов, могут встать и уйти только под сильным давлением своих правительств", – пояснил экономист.

Он добавил, что помимо политического и экономического давления Запад осуществляет и небывалую антироссийскую пропагандистская кампанию в своих СМИ.

"Наши западные "партнеры" не брезгуют ничем для того, чтобы надавить на Россию. Но правда состоит в том, что и их экономическое и психологическое давление на Россию кончилось ничем", – заключил Зубец.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех.

"Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое", – сказал глава государства, добавив, что инициаторам этой линии не удалось осуществить их замысел.