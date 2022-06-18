С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.

"Российская Федерация не имеет таких случаев. Мы ведем постоянный мониторинг, и в последние три месяца мы видим снижение заболеваемости по всем гепатитам. Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей",- сказала Попова.

Она отметила, что сегодня каждый случай – "под прицелом", диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому пропустить какой-то гепатит невозможно.

По словам Поповой, при всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но пока результата нет.

"Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет", — сказала она.

Попова отметила, что Роспотребнадзор очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему, за всем, что происходит за рубежом.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 20 июня.