МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Европу подстерегает серьезная угроза, которая заставит ее отвлечься от украинского кризиса, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram. Сенатор высмеял требования Зеленского к России

"Увлеченные Украиной, евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99 % европейцев вообще перестанет иметь какое либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу", — написал он, прокомментировав таким образом сообщения о надвигающейся аномальной жаре.

Однако в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз, подчеркнул Пушков.