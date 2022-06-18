МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ПМЭФ. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

"Вчера принял участие в Петербургском экономическом форуме. Приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что Госдума РФ сделает все необходимое, чтобы законы для реализации предложений президента на ПМЭФ были приняты как можно быстрее. Среди самых важных, на его взгляд, фрагментов Володин выделяет ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготную ипотеку 7%, смягчение ответственности по налоговым преступлениям, запуск комплексной программы по модернизации ЖКХ и другие.

"Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее… Президент напомнил, что не раз обращался к нашим бизнес-элитам вкладывать деньги в развитие России. Кто не прислушался, понес убытки, столкнувшись с воровством Запада", — добавил спикер Госдумы.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.