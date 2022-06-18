С.-Петербург, 18 июн — ПРАЙМ. Мьянма намерена нарастить объемы поставок пшеницы из России, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У. Мьянма хочет присоединиться к системе передачи финансовых сообщений России

"Да, однозначно. Этот вопрос сейчас тоже обсуждается", — сказал Аунг Наинг У, отвечая на вопрос, заинтересована ли Мьянма увеличить поставки пшеницы из России.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.