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Мьянма намерена нарастить объемы поставок российской пшеницы
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. Мьянма намерена нарастить объемы поставок пшеницы из России, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У. "Да,... ПРАЙМ, 18.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, мьянма, пшеница, поставки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-Петербург, 18 июн — ПРАЙМ. Мьянма намерена нарастить объемы поставок пшеницы из России, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
"Да, однозначно. Этот вопрос сейчас тоже обсуждается", — сказал Аунг Наинг У, отвечая на вопрос, заинтересована ли Мьянма увеличить поставки пшеницы из России.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.