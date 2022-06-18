МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, НЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО УСУГУБЛЯЕТСЯ ИМИ, ПОЯВИЛАСЬ ПЕРМАНЕНТНАЯ "САНКЦИОННАЯ ПРЕМИЯ" В ЦЕНЕ НЕФТИ — СЕЧИН

САНКЦИИ УНИЧТОЖИЛИ ОСНОВЫ ПРАВА, СЛОЖИВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ПРАВО НА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННОСТИ, ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА, НА ЗАЩИТУ В СУДЕ — СЕЧИН

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ ПОКОНЧИЛИ С ЗЕЛЕНЫМ ПЕРЕХОДОМ, ОН БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН ДЛЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ТАК КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ БОЛЕЕ ГРУБЫЕ ПОДХОДЫ — СЕЧИН

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