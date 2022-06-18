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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220618/837220426.html
Сечин заявил, что мировой экономический кризис набирает обороты
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. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, НЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО УСУГУБЛЯЕТСЯ ИМИ, ПОЯВИЛАСЬ ПЕРМАНЕНТНАЯ "САНКЦИОННАЯ ПРЕМИЯ" В ЦЕНЕ НЕФТИ — СЕЧИН САНКЦИИ УНИЧТОЖИЛИ ОСНОВЫ... ПРАЙМ, 18.06.2022
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, НЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО УСУГУБЛЯЕТСЯ ИМИ, ПОЯВИЛАСЬ ПЕРМАНЕНТНАЯ "САНКЦИОННАЯ ПРЕМИЯ" В ЦЕНЕ НЕФТИ — СЕЧИН
САНКЦИИ УНИЧТОЖИЛИ ОСНОВЫ ПРАВА, СЛОЖИВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ПРАВО НА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННОСТИ, ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА, НА ЗАЩИТУ В СУДЕ — СЕЧИН
АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ ПОКОНЧИЛИ С ЗЕЛЕНЫМ ПЕРЕХОДОМ, ОН БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН ДЛЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ТАК КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ БОЛЕЕ ГРУБЫЕ ПОДХОДЫ — СЕЧИН
Новость дополняется