МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил в ходе ПМЭФ, что Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство. Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

По его мнению, Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США.

Он отметил, что отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень ее конкурентоспособности.

"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", — добавил он.

ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

Сечин также заявил, что созданные Западом проблемы не ограничиваются только энергетикой, они распространяются на металлургию, удобрения и в конечном итоге окажут влияние на продовольствие.

"Западные страны не только создают проблемы в своих экономиках, но и транслируют их на наиболее уязвимые развивающиеся страны — и таким образом кризисные явления охватывают весь мир", — сказал он.

По его словам, значительные потери ожидают производителей аммиака и удобрений. Но сильнее всего пострадает сталелитейная отрасль, так как без российского газа поддержание непрерывного цикла выплавки стали невозможно.

ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕХОД

Глава "Роснефти" добавил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы.

По его словам, остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских.

"На самом деле, "зеленый переход" больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия — "разбой", статья 162 УК РФ", — подытожил глава "Роснефти".