МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на ПМЭФ, что власти США, исчерпав санкционный ресурс против Ирана, Венесуэлы и России, могут приняться за свои компании, отказавшиеся от развития и долгосрочных инвестиций, заявил.

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

Он пояснил, что постоянная смена приоритетов политики США ведет к тому, что американские компании выбирают стратегию увеличения сиюминутной доходности, которая повышает котировки акций, но фундаментально ведет к отказу от развития и долгосрочных инвестиций. В частности, отметил Сечин, такая тенденция видна среди нефтегазовых мейджоров.

"В целом, за последние пять лет суммарные капитальные затраты мейджоров в разведку и добычу сократились на 29%. Вырученные, или — точнее! — сэкономленные на инвестировании средства компании направляют на дивиденды и выкуп акций, расходы на которые за этот период выросли на 31%", — указал глава "Роснефти".

Реакцию Белого дома на рыночное поведение собственных компаний демонстрирует обращение президента США Джо Байдена в адрес американских нефтегазовых компаний, в котором он объясняет проблемы на внутреннем рынке топлива политикой России, считает Сечин.

Однако, указал он, американские отраслевые ассоциации в ответ объяснили, что сегодняшние проблемы в значительной степени являются результатом высоких цен на нефть из-за дисбаланса спроса и предложения, перераспределения логистических связей после пандемии, высокого потребительского спроса, а также запрета на российскую продукцию и политических решений, принятых на протяжении многих лет.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.