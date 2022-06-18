МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на ПМЭФ, что власти США, исчерпав санкционный ресурс против Ирана, Венесуэлы и России, могут приняться за свои компании, отказавшиеся от развития и долгосрочных инвестиций, заявил. Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

Он пояснил, что постоянная смена приоритетов политики США ведет к тому, что американские компании выбирают стратегию увеличения сиюминутной доходности, которая повышает котировки акций, но фундаментально ведет к отказу от развития и долгосрочных инвестиций. В частности, отметил Сечин, такая тенденция видна среди нефтегазовых мейджоров.

"В целом, за последние пять лет суммарные капитальные затраты мейджоров в разведку и добычу сократились на 29%. Вырученные, или — точнее! — сэкономленные на инвестировании средства компании направляют на дивиденды и выкуп акций, расходы на которые за этот период выросли на 31%", — указал глава "Роснефти".

Реакцию Белого дома на рыночное поведение собственных компаний демонстрирует обращение президента США Джо Байдена в адрес американских нефтегазовых компаний, в котором он объясняет проблемы на внутреннем рынке топлива политикой России, считает Сечин.

Однако, указал он, американские отраслевые ассоциации в ответ объяснили, что сегодняшние проблемы в значительной степени являются результатом высоких цен на нефть из-за дисбаланса спроса и предложения, перераспределения логистических связей после пандемии, высокого потребительского спроса, а также запрета на российскую продукцию и политических решений, принятых на протяжении многих лет.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.