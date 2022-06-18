С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия с ее энергетическим потенциалом является Ноевым Ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

"В этих условиях важен ответ на вопрос — где он — Ноев Ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.