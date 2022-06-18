С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия с ее энергетическим потенциалом является Ноевым Ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

"В этих условиях важен ответ на вопрос — где он — Ноев Ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.