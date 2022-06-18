С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Единый глобальный рынок мертв, а все его институты и механизмы регулирования работают по сути в режиме войны, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

"Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны", — сказал Сечин.

По его словам, в этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от "санкционного произвола".

Как пример он привел ситуацию между США и Китаем. Китай строил свой экономический рост в рамках глобальной экономики, но США объявили страну угрозой как экономической, так и военно-политической, отметил Сечин. Например, теряя свои лидерские позиции в технологиях, США действуют против Китая нерыночными методами, наложив жесткие санкции на компанию Huawei.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.