МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ЗАЯВЛЕНИЯ БРЮССЕЛЯ, ЧТО ВВЕДЕННЫЕ САНКЦИИ ФОРМАЛЬНО НЕ УГРОЖАЮТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ — МИД РФ

МИД РФ ПРИЗВАЛ ЕС НЕ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К СЛОЖНОСТЯМ ЭКСПОРТЕРОВ РФ С ДОСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

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