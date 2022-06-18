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2022
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В России оценили слова ЕС об угрозах продовольственной безопасности
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. ЗАЯВЛЕНИЯ БРЮССЕЛЯ, ЧТО ВВЕДЕННЫЕ САНКЦИИ ФОРМАЛЬНО НЕ УГРОЖАЮТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ — МИД РФ МИД РФ ПРИЗВАЛ ЕС НЕ ВВОДИТЬ В... ПРАЙМ, 18.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ЗАЯВЛЕНИЯ БРЮССЕЛЯ, ЧТО ВВЕДЕННЫЕ САНКЦИИ ФОРМАЛЬНО НЕ УГРОЖАЮТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ — МИД РФ
МИД РФ ПРИЗВАЛ ЕС НЕ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К СЛОЖНОСТЯМ ЭКСПОРТЕРОВ РФ С ДОСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Новость дополняется